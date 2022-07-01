Чанчунь, Китай, , 16:08 — REGNUM Совместное предприятие немецкого автопроизводителя Audi в Китае заложило краеугольный камень нового завода по производству электромобилей в Чанчуне, столице провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. Строительство планируется завершить к концу 2024 года, сообщает агентство Синьхуа.

Audi Pixabay.com

Новый завод станет первым в Китае, где будут производиться исключительно полностью электрические модели Audi. Завод рассчитан на выпуск 150 000 автомобилей в год. Все автомобили основаны на технологической платформе Premium Platform Electric (PPE), разработанной совместно с Porsche.

«Начало строительства нашего нового завода в Чанчуне является важной вехой для Audi в Китае», — сказал председатель правления Audi AG и ответственный за китайский бизнес Маркус Дюсманн .

Audi владеет контрольным пакетом акций своего совместного предприятия в Китае Audi FAW NEV Company. Она инвестировала 2,6 млрд евро ($2,7 млрд) в компанию и новый завод. После завершения строительства завод охватит всю производственно-сбытовую цепочку автомобильного производства, включая прессовой цех, линию сборки автомобилей и цех по сборке аккумуляторных батарей.

«Мы объединяем лучшее из двух миров. Проект объединит «ноу-хау более чем столетней автомобильной истории и всесторонний опыт нашего давнего китайского партнера FAW», — сказал главный исполнительный директор (CEO) компании Audi FAW NEV Хельмут Штеттнер .

По данным аудиторской и консалтинговой компании PwC Strategy& (Германия), два из трех электромобилей с аккумуляторами (BEVS), проданных по всему миру в первом квартале 2022 года, достались покупателям в Китае, что делает его крупнейшим в мире рынком электромобилей.

По данным консалтинговой фирмы Ernst & Young (EY), Китай также стал крупнейшим рынком для немецких автопроизводителей, на долю которого в первом квартале пришлось 39% от общего объема продаж автомобилей в отрасли.