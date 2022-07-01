Чанчунь, Китай, 1 июля 2022, 16:08 — REGNUM Совместное предприятие немецкого автопроизводителя Audi в Китае заложило краеугольный камень нового завода по производству электромобилей в Чанчуне, столице провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. Строительство планируется завершить к концу 2024 года, сообщает агентство Синьхуа.
Новый завод станет первым в Китае, где будут производиться исключительно полностью электрические модели Audi. Завод рассчитан на выпуск 150 000 автомобилей в год. Все автомобили основаны на технологической платформе Premium Platform Electric (PPE), разработанной совместно с Porsche.
Audi владеет контрольным пакетом акций своего совместного предприятия в Китае Audi FAW NEV Company. Она инвестировала 2,6 млрд евро ($2,7 млрд) в компанию и новый завод. После завершения строительства завод охватит всю производственно-сбытовую цепочку автомобильного производства, включая прессовой цех, линию сборки автомобилей и цех по сборке аккумуляторных батарей.
По данным аудиторской и консалтинговой компании PwC Strategy& (Германия), два из трех электромобилей с аккумуляторами (BEVS), проданных по всему миру в первом квартале 2022 года, достались покупателям в Китае, что делает его крупнейшим в мире рынком электромобилей.
По данным консалтинговой фирмы Ernst & Young (EY), Китай также стал крупнейшим рынком для немецких автопроизводителей, на долю которого в первом квартале пришлось 39% от общего объема продаж автомобилей в отрасли.