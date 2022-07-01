Симферополь, , 16:07 — REGNUM Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем причинение крупного ущерба, возбудили следственные органы из-за обрушения части дорожного полотна на мосту в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Работы по восстановлению дорожного покрытия Телеграм-канал главы Республики Крым Сергея Аксёнова

По предварительным данным следствия, в августе 2019 года между департаментом капитального строительства администрации города Симферополя и одним из предприятий был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капремонту автомобильного мостового сооружения по улице Толстого. Объект был принят и введён в эксплуатацию. 26 июня 2022 года на данном участке произошел обвал грунта и автомобильного полотна «по причине возможно допущенных нарушений при проектировании и ремонте указанного автомобильного моста».

Следователи намерены дать оценку действиям как руководства компании-подрядчика, так и чиновников, которые принимали работы.

Как сообщало ИА REGNUM, часть дорожного полотна на мосту через реку Салгир обрушилась из-за масштабного наводнения. В настоящее время на объекте ведутся восстановительные работы. 29 июня ход работ проконтролировал глава Крыма Сергей Аксёнов, он поручил открыть движение по мосту в течение девяти дней.

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