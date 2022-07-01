Москва, , 16:06 — REGNUM Укрепление курса рубля должно было поддержать ориентированный на импорт российский бизнес, но из-за санкций он сталкивается с рядом трудностей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По идее от сильного рубля должны выигрывать импортеры, но физический объем импорта у нас снижается: ряд товарных позиций стало просто сложнее купить по причине изменения логистических маршрутов и санкций», — сказал глава РАСПП.

Также от сильного рубля должны выигрывать компании, ориентированные на внутренний спрос. Однако сейчас внутренний рынок столкнулся с высокой степенью неопределенности и падением доходов населения, в результате чего текущее укрепление национальной валюты оказалось выгодным лишь очень ограниченному количеству участников, прежде всего компаниям, которые импортозамещают западные бренды на внутреннем российском рынке.

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