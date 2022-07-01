Пекин, , 16:05 — REGNUM Согласно опросу, проведенному Китайским советом по содействию международной торговле (CCPIT), во втором квартале текущего года во внешней торговле Китая произошли позитивные изменения, поскольку политика правительства, направленная на рост, постепенно приносит свои плоды, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Во втором квартале фирмы в секторе внешней торговли сообщили об улучшении новых заказов и операционных расходов, сообщил представитель CCPIT Фэн Яосян на пресс-конференции 29 июня. За этот период 25,43% опрошенных фирм отметили квартальный рост объема торговли, а 19,98% и 22,65% соответственно сообщили о росте прибыли и новых заказов.

Результаты опроса показали, что политика смягчения последствий для стабилизации внешней торговли доказала свою эффективность. Для 55,97% опрошенных предприятий ускорение налоговых льгот на экспорт сыграло самую большую роль в ослаблении дефицита денежных средств.

Результаты опроса показали, что компании в сфере внешней торговли по-прежнему оптимистично оценивают перспективы своего развития: 26,22% ожидают ежегодного роста объема торговли.

По словам Фэна, при наличии прочной основы внешняя торговля Китая еще больше раскроет свой потенциал, и будут приняты дополнительные меры поддержки для стабилизации внешней торговли и содействия качественному развитию.