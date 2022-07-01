Вологда,
1 июля 2022, 16:05 — REGNUM Вологодская область направит ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в ЛНР, тысячу подарочных наборов, сообщает региональное правительство.
Ветеранам Алчевска вручили подарочные наборы от вологодских предприятий
vologda-oblast.ru
Первую партию наборов получили жители Алчевска. В наборах — пледы и комплекты постельного белья, для долгожителей города — лучшие образцы продукции пищевой отрасли региона.
«В Луганскую Народную Республику отправлена продуктовая линейка бренда «Настоящий вологодский продукт». Пожилые горожане смогут оценить мармелад, сгущенное молоко, варенье, иван-чай. Мы надеемся, что наборы собранные с теплом и душой понравятся самым почетным жителям Алчевска», — рассказал начальник департамента социальной защиты населения Вологодской области Александр Ершов.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Коми отправили в Донбасс бытовую технику, книги и продукты питания.