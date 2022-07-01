Москва, 1 июля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Проведение матча за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге является нарушением спортивного принципа. Об этом 1 июля заявил бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц YouTube-каналу «Коммент. шоу».

Дарья Драй ИА REGNUM Президент РПЛ Ашот Хачатурянц

«На мой взгляд, проведение Суперкубка России в Петербурге — это нарушение спортивного принципа», — сказал Хачатурянц.

Он добавил, что голосовал против выбора Санкт-Петербурга в качестве места проведения матча и высказывал свою точку зрения президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову.

По его словам, место проведения матча за Суперкубок России должно определять заранее.

Напомним, матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» должен пройти 9 июля. После того, как местом проведения встречи был определён Санкт-Петербург, в СМИ появилась информация о возможном бойкоте игры «Спартаком».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хачатурянц покинул пост президента РПЛ и вышел из состава исполкома РФС.

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