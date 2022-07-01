Париж, , 16:04 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц отправится в Париж на ужин с главой французского государства Эммануэлем Макроном, сообщает Le Figaro.

Федеральный федеральный канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон Bundesregierung.de

«В понедельник, 4 июля, канцлер Олаф Шольц отправится во Францию. Он встретится с президентом Эммануэлем Макроном в Париже», — говорится в заявлении официального представителя правительства Германии.

Ожидается, что главы двух государств «обсудят текущие международные, двусторонние и европейские политические вопросы».

На данный момент не запланировано никаких публичных выступлений со стороны двух лидеров, которые участвовали в последние дни в саммите G7 в Германии и во встрече НАТО в Мадриде (Испания).

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