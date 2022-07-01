Чебоксары, , 16:03 — REGNUM В Чувашии резкое похолодание сменится небольшими дождями, а затем установится жара. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Лето Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, в ночь на 1 июля в Чебоксарах стало самым холодным летним днём: температура снизилась до +6,7 градуса. Из-за прихода арктической воздушной массы в Чувашии облачно, местами прошли небольшие дожди.

Но уже вечером 1 июля прогнозируется повышение температуры до +18 градусов. В выходные дни, 2 — 3 июля, потеплеет до +21…+26 градусов, при этом 3 июля местами возможны небольшие дожди.

4 июля с приходом антициклона станет больше солнца, и воздух начнёт ещё лучше прогреваться. 5 июля в Чувашию придёт сначала южная, а затем тропическая воздушная масса, что станет причиной 30-градусной жары, а по ночам воздух будет остывать до +15…+20 градусов.

Синоптик-любитель отмечает, что жара в Чувашии может продержаться до 12 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за прошедших 27 июня грозовых дождей и ураганного ветра в Чувашии объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера: он охватывает Ибресинский, Комсомольский и Канашский районы.

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