Тайюань , Китай, , 16:02 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн подчеркнул важность усилий по содействию экологически чистому и эффективному использованию угля, а также обеспечению экологически чистого, низкоуглеродного и высококачественного развития, сообщает агентство Синьхуа.

Уголь. Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Хань, который является также членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, выступил с речью на симпозиуме по экологически чистому и эффективному использованию угля 28 июня во время своей исследовательской поездки в Тайюань, столицу богатой углем китайской провинции Шаньси.

Содействие экологически чистому и эффективному использованию угля является важным способом содействия переходу к экологически чистой и низкоуглеродной энергетике и достижению целей по снижению выбросов углерода и нейтральности, сказал он, добавив, что уголь должен быть «балластным камнем» в стабилизации макроэкономики и потребительских цен и обеспечении благосостояния людей.

Хань призвал приложить усилия для обеспечения энергоснабжения в период летнего пика энергопотребления. После симпозиума вице-премьер посетил национальную ключевую лабораторию по чистому и эффективному использованию угля, подчеркнув важность усиления поддержки политики, планирования и интеграции ресурсов в этой области.

Хань также подчеркнул усилия по поддержке перехода традиционных отраслей промышленности к цифровым и интеллектуальным технологическим моделям, развитию зеленых зданий и усилению роли предприятий в инновациях для достижения прорывов в ключевых технологиях и стабилизации производственных и производственно-сбытовых цепочек.