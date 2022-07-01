Верхняя Пышма, Свердловская область, , 16:12 — REGNUM Сегодня в рамках рабочего визита в Свердловскую область министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетил уникальные площадки АО «Тепличное» — инновационный тепличный комбинат и ферму коз альпийской породы.

Пресс-служба УГМК

Пресс-служба УГМК

В сопровождении губернатора Евгения Куйвашева и генерального директора УГМК Андрея Козицына он осмотрел теплицы пятого поколения с технологией управления микроклиматом «Ультра Клима». Мощности инновационного тепличного комбината площадью более 24 га позволяют закрывать до 40% потребностей региона в огурцах и томатах и полностью обеспечивать его зеленью. В год здесь выращивают более 23 тысяч тонн

Пресс-служба УГМК

Пресс-служба УГМК

При этом, комплекс оснащен системой круглогодичного досвечивания и двумя энергоцентрами с общей мощностью 44 МВт. Современные технологии дают возможность поставлять на прилавки свежую овощную продукцию без сезонных перерывов даже в условиях уральской зимы. В год здесь выращивают более 23 тысяч тонн томатов, огурцов и зелени.

Пресс-служба УГМК

Комбинат был построен и введен в эксплуатацию в 2017–2018 гг. Объём инвестиций составил порядка 8 млрд рублей, из них более 1,3 млрд рублей были выделены предприятию в качестве государственной поддержи.

Пресс-служба УГМК

Ферма на 800 дойных коз альпийской породы стала следующим пунктом маршрута гостей. Хозяйство, начавшее свою работу в 2016 году при поддержке из областного бюджета, ежегодно производит 880 тонн молока, из которого на Урале изготавливают мягкие сыры. Ферма оборудована современными линиями приготовления и раздачи кормов, а также доильным залом типа «карусель».

Пресс-служба УГМК

Пресс-служба УГМК