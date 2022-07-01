Москва, 1 июля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. С момента создания системы страхования вкладов ее лимит повысился в 14 раз и покрывает почти 99% вкладов физических лиц. Как передает корреспондентИА REGNUM1 июля, об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦентробанкаМихаил Мамута в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного законодательному обеспечению интересов вкладчиков банков, находящихся в процессе банкротного производства.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

В ходе заседания руководитель фракции СРЗП в ГосдумеСергей Миронов предложил поднять страховое возмещение по вкладам с 1,4 млн. рублей до 1,78 млн. рублей. Первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынкуКонстантин Бахарев («Единая Россия») рассказал, что по вкладам физических лиц вклады до 1 млн. рублей составляют 96,4%, а вклады от 1 млн. до 1,4 млн. рублей это еще 2,2% и таким образом действующая норма страхового возмещения покрывает 98,6% всех вкладов физических лиц.

«Таких показателей нет почти ни в одной стране мира, где есть вообще система страхования вкладов. Можно сказать, что в целом она свою задачу решает», — сказал Мамута.

Он отметил, что каждое повышение лимита связано с достаточно серьезным математическим расчетом, какую нагрузку это вызовет на систему страхования вкладов дополнительно и что это даст с точки зрения дополнительной защиты.

«Само по себе увеличение на незначительную сумму, скорее всего, не даст значимых результатов с точки зрения защиты массового вкладчика и не поможет защите сверхбогатых вкладчиков. Поверьте, мы никогда не отказываемся от этой дискуссии, диалога, но просто мы естественно исходим из того, что он должен основываться на цифрах», — отметил Мамута.