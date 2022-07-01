Санкт-Петербург, 1 июля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Петербурге перекрыто максимальное значение температуры воздуха для 1 июля за всю историю метеонаблюдений. По данным петербургского гидрометцентра, на 16:00 мск температура воздуха достигла +31,7 градуса.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

Между тем, суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 1 июля в Петербурге до сегодняшнего дня составлял +30,9 градуса, он был установлен десять лет назад, в 2011 году.

Добавим, в субботу, 2 июля, в Петербурге будет без осадков. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, в окрестностях местами до +15 градусов, днем +29…+31 градус. В воскресенье, 3 июля, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +27…+29 градусов.

Напомним, в связи с сильной жарой в Петербурге объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.