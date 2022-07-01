София, , 15:58 — REGNUM Новым премьер-министром Болгарии может стать бывший министр финансов страны Асен Василев. Об этом со ссылкой на данные болгарских социологов сообщает 1 июля софийская газета «Факты».

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Согласно официальной информации, в течение ближайших нескольких часов президент Болгарии Румен Радев вручит Василеву, как члену коалиционной партии «Продолжаем перемены» мандат на формирование правительства.

При этом ранее экс-премьер Болгарии Кирил Петков «настоятельно рекомендовал» парламенту и президенту одобрить кандидатуру Василева в качестве главы кабмина страны.

Василев является ближайшим соратником Петкова.

Напомним, 28 июня депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии выразили вотум недоверия правительству Петкова. Согласно болгарскому законодательству, новый совет министров должен быть сформирован в течение ближайших 14 дней.