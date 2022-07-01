Вашингтон, , 15:57 — REGNUM Механизм, устанавливающий ограничения закупочных цен на нефть из России, пока не будет запущен, сообщает американское агентство Bloomberg.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

СМИ ссылается на свои источники, которые рассказали, что обсуждаемый механизм пока не будет запущен. Данная схема прорабатывается на уровне послов стран Евросоюза, однако её реализация в ближайшее время пока не планируется.

В дальнейшей санкционной политике основной акцент планируется сделать на расширении и усилении уже действующих мер, в частности, касающихся поставок технологической продукции.