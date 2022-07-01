Вашингтон, 1 июля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Механизм, устанавливающий ограничения закупочных цен на нефть из России, пока не будет запущен, сообщает американское агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

СМИ ссылается на свои источники, которые рассказали, что обсуждаемый механизм пока не будет запущен. Данная схема прорабатывается на уровне послов стран Евросоюза, однако её реализация в ближайшее время пока не планируется.

В дальнейшей санкционной политике основной акцент планируется сделать на расширении и усилении уже действующих мер, в частности, касающихся поставок технологической продукции.