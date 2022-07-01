Берлин, , 15:56 — REGNUM Резкое сокращение числа новых заказов тяжелым бременем легло на производственную деятельность в Германии в июне, омрачив перспективы крупнейшей экономики Европы, передает 1 июля Reuters.

Порт Гамбурга. Германия

Индекс деловой активности от S& P Global для обрабатывающей промышленности, на которую приходится около пятой части немецкой экономики, упал до 52,0 в июне по сравнению с майским показателем 54,8.

Индекс новых заказов составил 43,3, упав с 47,0 в мае до самого низкого уровня с мая 2020 года и опустившись еще ниже отметки 50, которая отделяет рост от сокращения.

«Мы наблюдаем быструю коррекцию базового спроса на немецкие товары», — сказал вице-директор по экономике S& P Global Market Intelligence Фил Смит и добавил, что компании сообщают о «многочисленных трудностях с экспортными продажами».

«Учитывая, что объемы производства сейчас сокращаются, фирмы понизили свои ожидания относительно объемов производства на следующие 12 месяцев до самого пессимистичного уровня за последние два года», — сказал он.

В обзоре S& P отмечается некоторое облегчение инфляционного давления: темпы роста как производственных затрат, так и цен на продукцию несколько замедляются уже второй месяц подряд.

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