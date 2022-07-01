Вашингтон, , 15:54 — REGNUM В течение ближайшего времени механизм ограничения закупочных цен на российскую нефть пока не будет работать. Об этом 1 июля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным последних, в данный момент идёт обсуждение введения ограничений на нефть из России, однако этого не удастся реализовать в течение ближайшего времени.

Также указывается, что в будущем будет проведено расширении и усилении уже введённых в этом вопросе ограничений, включая ограничения, касающиеся технологического экспорта, а также предпринимателей и юридических лиц из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о закрытии посольства России в Болгарии будет рассмотрен Министерством иностранных дел РФ.