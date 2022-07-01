Молдавия, 1 июля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Реформа системы вузов Молдавии направлена не на их сокращение, а на слияние. Об этом 1 июля заявил на пресс-конференции министр образования Юрий Топалэ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Он сделал ряд заявлений в ответ на возмущения со стороны оппозиции и научного сообщества тем, что институты будут поглощены университетами.

«Мы хотим сконцентрировать ресурсы в одном месте, направив больше денег на образование и исследования, а не на управление», — сказал Топалэ.

Министр пообещал, что имущество сохранится за вузами, а преподавателей не будут увольнять. По его словам, сокращения коснутся только административного персонала.

«Из общего числа 16 государственных высших учебных заведений 11 государственных вузов продолжат работу», — отметил глава ведомства.