Луганск, 1 июля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Свыше 10 тыс. мирных жителей остаются в Лисичанске — городе в ЛНР, где идут бои с украинскими силовиками. Об этом подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил 1 июля в эфире Первого канала.

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По его словам, сохранить нужно каждую человеческую жизнь. Подразделения ЛНР действуют очень аккуратно, точечно.

«Не следует забывать, что, по нашим разведданным, там более 10 тысяч мирных жителей осталось», — сказал Марочко.

Он добавил, что говорить о процентовке освобождения города не совсем корректно. Говорить нужно о качестве, а это сохранение бойцов и мирных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, Марочко ранее рассказал о телах погибших людей, обнаруженных под Лисичанском в ёмкостях для нефтепродуктов. Одетые в гражданское люди были связаны.

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