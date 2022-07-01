Москва, , 15:52 — REGNUM Сегодня, 1 июля, по состоянию на 15:35 по мск сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent, ставший с сегодняшнего дня основным, растет на 2,86%, поднимаясь до $112,15 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Нефтепровод Siberia.transneft.ru

«Нефть сегодня снова растет, хотя уровни ниже, чем в последние дни. Июнь стал первым минусовым месяцем для рынка нефти после шести месяцев роста.

Опасения охлаждения мировой экономики сдерживают рост спроса на черное золото — в Европе новый рекорд по инфляции за все время наблюдений, цены выросли на 8,6%.

В свете того, что поставки газа из России сокращаются, а «Северный поток — 1» скоро станет на плановое техническое обслуживание, стоимость энергоносителей может вынудить компании сокращать производство.

Цена на спотовом рынке вновь превысила $1600 за тысячу кубометров. Также в ряде европейских стран наблюдается дефицит дешевой рабочей силы в связи с событиями на Украине.

Тем не менее, пока говорить о сломе среднесрочного восходящего тренда по нефти пока рано – на сдувающихся рынках акций нефть остается защитным активом», — считает эксперт.

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