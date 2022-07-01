Чебоксары, , 15:51 — REGNUM В Чувашии объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера: он охватывает три района. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ветер в кронах деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM

Решение о введении режима ЧС принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций после прошедшего 27 июня урагана в Чувашии. В эпицентре стихии оказались три района: Комсомольский, Ибресинский и Канашский.

Размеры ущерба предварительно оценены: в Ибресинском районе общий материальный ущерб составляет не менее 8,5 млн рублей, по Комсомольскому району — 38,628 млн рублей.

По данным ГКЧС Чувашии, всего 11 населенных пунктах шести муниципальных образованиях повреждена кровля более 70 зданий, в том числе двух многоэтажек и 61 частного дома, кровля восьми социально значимых объектов, в том числе семь школ и одно учреждение культуры.

Помимо этого, повалено более 160 деревьев, повреждено более 20 опор линии электропередач и один автомобиль. Из-за обрывов ЛЭП в 17 муниципальных образованиях в зоне отключения оказались 68 населённых пунктов, более 5900 жилых домов с населением 11,5 тыс. человек.

Размер нанесённого ущерба подсчитывается, также прорабатывают вопросы оказания помощи людям.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Чувашии порывы ветра доходили до 25 м/с (около 100 км/час). Из-за удара молнии в тот день погиб один человек.

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