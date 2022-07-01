Вашингтон, 1 июля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В США в возрасте 23 лет скончался известный видеоблогер и стример Technoblade, специализировавшийся на игре Minecraft. Об этом 1 июля сообщает портал Eurogamer.

blickpixel Траур

На видеоресурсе покойного появился ролик, в котором отец видеоблогера зачитывает последнее послание сына. «Всем привет, это Technoblade. Если вы это смотрите, значит, я умер, — написал Technoblade, поблагодарив подписчиков за то, что они поддерживали его канал на протяжении многих лет. Он отметил, что если бы у него была ещё сотня жизней, то в каждой их них он всё равно выбрал бы то, чем занимался, поскольку это были «самые счастливые годы».

«Он был самым удивительным ребенком, о котором только можно было мечтать, — сказал отец Technoblade, отметив, что скучает по сыну, — спасибо вам всем за всё. Вы много для него значили».

Technoblade играл в Minecraft на сервере Hypixel. Многие известные видеоблогеры и киберспортсмены разместили публикации в соцсетях, в которых почтили его память.