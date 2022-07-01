Москва, 1 июля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июля, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже взлетает на 6,54%, до 54,81 рубля. Евро подрастает на 5,98%, подскакивая до 56,9 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«Чиновникам экономического блока всё-таки удалось организовать мощный отскок курса иностранных валют к рублю. 30 июня вечером было объявлено, что лимит по переводу валюты из России на зарубежные счета резидентами и гражданами дружественных стран повышен до $1 млн в месяц.

А повод для этого подкинул Газпром, акции которого рухнули на 30% после отказа от выплаты дивидендов за 2022 год, которые ожидались рекордными. Деньги, наконец, снова потянулись из России.

Впрочем, некоторые эксперты не исключают, что ослабление поддерживается также интервенциями валюты со стороны Минфина. Также была отменена обязательная репатриация выручки для несырьевых экспортеров, а скоро, видимо, к ним добавят и сырьевых.

Рубль падает, но это, скорее, спекулятивный эффект от выноса длинных позиций спекулянтов. Импорт по-прежнему почти вдвое ниже экспорта.

К тому же, ослабление рубля может сдержать настрой ЦБ на дальнейшее снижение ставки. Так что, скорее всего, на следующей неделе рубль возобновит укрепление», — считает эксперт.

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