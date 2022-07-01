Вашингтон, , 15:45 — REGNUM Новый пакет санкций Евросоюза против России может включать откорректированные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград, сообщает 1 июля Bloomberg со ссылкой на источники.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что новый пакет ограничительных мер предусматривает «корректировки» ранее принятых мер. Так, это может включать «корректировку правил, касающихся транзита подсанкционных товаров в российский анклав Калининград».

Как сообщало ИА REGNUM, Литва с 18 июня прекратила транзит грузов Калининградской железной дороги под предлогом санкций ЕС.

МИД России назвал эти действия агрессивными и выходящими за пределы недружественности, а также пообещал ответные меры.

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