Вашингтон, 1 июля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Новый пакет санкций Евросоюза против России может включать откорректированные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград, сообщает 1 июля Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Отмечается, что новый пакет ограничительных мер предусматривает «корректировки» ранее принятых мер. Так, это может включать «корректировку правил, касающихся транзита подсанкционных товаров в российский анклав Калининград».

Как сообщало ИА REGNUM, Литва с 18 июня прекратила транзит грузов Калининградской железной дороги под предлогом санкций ЕС.

МИД России назвал эти действия агрессивными и выходящими за пределы недружественности, а также пообещал ответные меры.

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