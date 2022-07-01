Джакарта, 1 июля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Министр госпредприятия Эрик Тохир заявил, что ряд инвесторов и предпринимателей в ОАЭ выразили оптимизм по поводу перспектив проектного сотрудничества, сообщает Antara.

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«Президент провел встречу с несколькими инвестиционными компаниями из Абу-Даби, где стороны очень оптимистичны в отношении совместной работы над несколькими проектами, которые могут быть объединены между двумя странами, а именно ОАЭ и Индонезией», — заявил индонезийский министр Эрик Тохир.

«Индонезия и ОАЭ могут быть взаимовыгодными партнерами. Где Индонезия является центром в цепочке поставок, потому что Индонезия богата природными ресурсами», — добавил министр.

Кроме того, ОАЭ являются для Индонезии окном для проведения товарных операций за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Абу-Даби (ОАЭ), где пройдет двусторонняя встреча с президентом шейхом Мухаммедом бен Зайд аль-Нахайяном.

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