Москва, 1 июля 2022, 15:51 — REGNUM Россия не выйдет из-под санкций в обозримой перспективе, поэтому рассчитывать нужно на собственные силы и сделать всё для замены импортного оборудования своими аналогами. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил 1 июля в ходе совещания на площадке МФТИ.

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Er.ru

«Все вы прекрасно понимаете, что вот эта самая блокада, эти санкции, как угодно можно называть, просто они не будут это снимать в обозримой перспективе. То есть мы можем в ближайшие обозримые периоды рассчитывать только на свои силы», — сказал Медведев на совещании по подготовке системы мер для обеспечения технологического суверенитета отечественной сферы исследований и разработок.

Он добавил, что речь идёт о серьёзном вызове и массе минусов, но, вместе с тем, об определённых плюсах — импульсу к новым прорывным решениям.

Медведев призвал сделать всё, чтобы заменить импортное оборудование отечественными аналогами — оригинальными разработками. Задача сложная, проблема здесь связана с поиском индустриального партнёра и созданием серийных образцов, отмети он.

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