Москва, 1 июля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Россия не выйдет из-под санкций в обозримой перспективе, поэтому рассчитывать нужно на собственные силы и сделать всё для замены импортного оборудования своими аналогами. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил 1 июля в ходе совещания на площадке МФТИ.

Er.ru Дмитрий Медведев

«Все вы прекрасно понимаете, что вот эта самая блокада, эти санкции, как угодно можно называть, просто они не будут это снимать в обозримой перспективе. То есть мы можем в ближайшие обозримые периоды рассчитывать только на свои силы», — сказал Медведев на совещании по подготовке системы мер для обеспечения технологического суверенитета отечественной сферы исследований и разработок.

Он добавил, что речь идёт о серьёзном вызове и массе минусов, но, вместе с тем, об определённых плюсах — импульсу к новым прорывным решениям.

Медведев призвал сделать всё, чтобы заменить импортное оборудование отечественными аналогами — оригинальными разработками. Задача сложная, проблема здесь связана с поиском индустриального партнёра и созданием серийных образцов, отмети он.

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