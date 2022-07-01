Санкт-Петербург, 1 июля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Россия не может игнорировать блокирование Норвегией доставки грузов на Шпицберген, однако надеется на то, что норвежские власти проявят здравомыслие и не будут способствовать росту напряжённости в этом регионе. Об этом 1 июля заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

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«Мы не хотим и не хотели бы, чтобы Шпицберген превратился вместо зоны сотрудничества в зону напряженности. Это не наш выбор», — приводит его слова ТАСС.

Также Корчунов подчеркнул, что последние действия властей Норвегии в этом вопросе не могут быть проигнорированы российской стороной, так как такое «беспрецедентное решение норвежской стороны» не может не способствовать осложнению обстановку в регионе.

«Я надеюсь, что все-таки здравый смысл у наших северных соседей возобладает и без ущерба для отношений и повышения напряженности в высоких широтах будет найдено решение, которое позволяло бы нам вести деятельность и работать там в соответствии с теми правами, которые вытекают из соответствующей конвенции по Шпицбергену 1920 года», — добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Мурманске с 1 июля в связи со сворачиванием совместных проектов и программ приграничного сотрудничества прекращает работу генеральное консульство Норвегии.