Саратов, 1 июля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В Саратове 2 июля пройдет торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщает городская администрация.

t. me/cityhallinforms Стела «Город трудовой доблести» в Саратове

Высота центрального шпиля мемориала достигает 26,5 метров на площадке диаметром 20 метров. Вокруг стелы установлены бронзовые панно, которые отлили в Ростове-на-Дону.

Место установки будущей стелы предложили представители ветеранского движения. В годы войны именно на территории Заводского района располагалось множество предприятий, обеспечивающих фронт всем необходимым.

Мероприятие пройдет в сквере «Заводской». Начало в 21:00.

ИА REGNUM ранее сообщало, 2 июля в 2020 году президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Саратову почетного звания «Город трудовой доблести» за подвиг, совершенный жителями в годы Великой Отечественной войны в тылу.

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