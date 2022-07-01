В Саратове откроют стелу «Город трудовой доблести»
Саратов, 1 июля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В Саратове 2 июля пройдет торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщает городская администрация.
Высота центрального шпиля мемориала достигает 26,5 метров на площадке диаметром 20 метров. Вокруг стелы установлены бронзовые панно, которые отлили в Ростове-на-Дону.
Место установки будущей стелы предложили представители ветеранского движения. В годы войны именно на территории Заводского района располагалось множество предприятий, обеспечивающих фронт всем необходимым.
Мероприятие пройдет в сквере «Заводской». Начало в 21:00.
ИА REGNUM ранее сообщало, 2 июля в 2020 году президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Саратову почетного звания «Город трудовой доблести» за подвиг, совершенный жителями в годы Великой Отечественной войны в тылу.
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