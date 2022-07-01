Москва, 1 июля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Попытки президента Франции Эммануэля Макрона выпросить у мирового гегемона смягчение ограничений по поставке российской нефти в Европу изначально были обречены на провал, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Quartl Транспортировка нефти

«Это ограничение прямо играет на интересы США. Американцы смогут более выгодно продавать свой сжиженный газ и нефть.

Выиграют они из-за того, что европейские компании, конкурирующие с американскими, вынуждены будут сокращать производство из-за дорогих энергоносителей, на пользу американским фермерам и сокращение производства продовольствия в мире.

Но, в отличие от американских политиков, которые в своих действиях руководствуются соображениями экономической выгоды для своей страны, в Европе сейчас доминируют политики, следующие идеологическим установкам.

Это, собственно, доказывают и попытки Макрона убедить Байдена — он, видимо, и сам верит, что политика США продиктована идеями защиты демократии и свободного выбора украинского народа», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон делает попытки убедить президента США Джозефа Байдена не ограничивать поставки нефти из России.

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