Гагра, Абхазия, , 15:41 — REGNUM Начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов прибыл в Сухум, где встретился с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба абхазского лидера.

Абхазия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Наша основная цель — это сделать так, чтобы Абхазия развивалась уверенно, стабильно, и к 2025 году вышла на основные социально-экономические показатели Южного Федерального округа», — сказал Маслов.

Он также отметил, что его приезд был нужен, чтобы увидеть происходящее в Абхазии «воочию». Бжания в ходе встречи отметил, что в стране есть вопросы, которые требуют внимания таких руководителей, как Маслов.