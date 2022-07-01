Астрахань, , 15:40 — REGNUM В Астраханской области два сотрудника из числа руководителей регионального управления МЧС подозреваются в хищении и попытке продажи средств связи на миллион рублей, сообщил 1 июля ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

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По информации ФСБ, начальника управления информационных технологий и связи и его заместитель похитили средства связи на сумму около миллиона рублей.

Похищенное начальник спрятал у себя в гараже, а потом собирался продать через доверенное лицо, которое разместило объявление в интернете. В ходе планировавшейся продажи подозреваемых задержали сотрудники ФСБ. Средства связи были изъяты.