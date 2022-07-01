Москва, 1 июля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Пока нельзя сказать, что экономика РФ полностью адаптировалась к новым условиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«В текущих условиях российская экономика показала мощнейший запас прочности, — сказал он. — Курс рубля даже укрепился. Самовольного отказа от выплат по государственным долговым обязательствам не произошло. Однако говорить об адаптации экономики к новым реалиям нельзя. Так просто за полгода производственные и логистические цепочки не восстановить. Восток не принимает нас с распростертыми объятиями. Приходится договариваться. Импортозамещение во многих отраслях пока не состоялось. Особенно это касается авиационной промышленности и микроэлектроники».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин объяснил, как в России изменилось потребительское поведение жителей.