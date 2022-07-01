Рим, 1 июля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Нападающий сборной Италии по футболу Андреа Белотти покинул клуб «Торино». Об этом 1 июля сообщается на сайте команды.

Футбол

Отмечается, что у 28-летнего итальянского футболиста истёк срок контракта с «Торино», а новое соглашение он не подписал.

Напомним, Белотти выступал за «Торино» с лета 2015 года. За туринский клуб он сыграл 251 матч и забил 113 голов.

В составе сборной Италии Белотти в 2021 году стал чемпионом Европы. За национальную команду он провёл 44 матча и забил 12 голов.