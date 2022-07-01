Архангельск, , 15:39 — REGNUM В Архангельске в многоквартирных домах, сданных в 2021 г. по программе переселения граждан из ветхого и аварийного фонда, выявили дефекты, сообщает пресс-служба регионального ОНФ.

трещина

«В доме № 55 корпус 1 на Московском проспекте в нескольких квартирах экспертами Народного фронта были выявлены вертикальные трещины в помещении санузла, протечки на потолке, трещины в вентиляционном блоке, торцевой стене коридоров», — сообщили в организации.

Кроме того, на закатной площадке уклон подъемника для маломобильных групп граждан увеличен в четыре раза, а сама длина устройства недостаточна.

«Подрядчик ООО «РК-инвест» объяснил общественникам, что подъемники выполнены по проекту, утвержденному государственной экспертизой. Это вызывает определенные вопросы к компетентности ее представителей. Необходимо разработать рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации зданий», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Альбицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ОНФ выявил нарушения, допущенные при благоустройстве архангельской набережной.