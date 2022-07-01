Анкара, 1 июля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом невозможна, пока греческий лидер не «возьмет себя в руки», сообщает 1 июля агентство Reuters на фоне возобновления напряженности между обеими странами.

European People's Party Кириакос Мицотакис

Трения между Турцией и Грецией существуют по разным вопросам — начиная от статуса островов Эгейского моря, морских границ и углеводородных ресурсов в Средиземном море и заканчивая разделенным Кипром.

Эрдоган заявил, что Мицотакис для него «больше не существует», после того как греческий премьер пытался повлиять на США, чтобы те не продавали Турции истребителей F-16, а страны обменялись обвинениями по поводу нарушения воздушного пространства и островов.

«Пусть он возьмет себя в руки. Пока он не возьмет себя в руки, наша встреча невозможна», — сказал Эрдоган журналистам, возвращаясь с саммита НАТО в Мадриде.

Выступая перед журналистами в Мадриде 30 июня, Мицотакис заявил, что Греция открыта для диалога с Турцией, и повторил, что не намерен вступать в «диалог личных конфронтаций» с Эрдоганом.

«Я буду и дальше настаивать на том, что дверь Греции для диалога в определенных нами рамках всегда открыта. И в то же время наша страна будет и дальше при любой возможности поднимать вопросы о турецкой агрессии в рамках Европейского союза на двусторонней основе перед нашими партнерами», — сказал он.

Мицотакис добавил, что Греция «образует свои собственные альянсы» и что она хочет получить поддержку от союзников по национальным вопросам, но также готова вести разговор с Турцией.