Чебоксары, 1 июля 2022, 15:39 — REGNUM В Козловском районе Чувашии 1 июля открылся федеральный мемориал «Строителям безмолвных рубежей», который посвящён трудовому героизму жителей в тылу Великой Отечественной войны. В числе почётных участников стал главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук Модест Колеров, ставший идеологом медийно-исторических проектов, посвящённых строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей.
В торжественном открытии мемориала «Строителям безмолвных рубежей» и церемонии зажжения Вечного огня также приняли участие приволжский полпред Игорь Комаров, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, главы Чувашии и Татарии Олег Николаев и Рустам Минниханов, заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко. Почётными гостями праздника стали труженики тыла — строители Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в Чувашии.
Создание мемориала «Строителям безмолвных рубежей» было инициировано главой Чувашии Олегом Николаевым и поддержано Российским военно-историческим обществом. Мемориал состоит из 38 металлических стел, каждая из которых символизирует 10 км оборонительных сооружений, построенных на территории региона. Автором проекта является архитектор Константин Фомин. Церемония закладки первого камня и капсулы с посланием потомкам на месте строительства мемориала прошла 6 августа 2021 года.
В рамках торжества были зачитаны приветственные обращения. В своей телеграмме первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко пожелал успехов в реализации всех задуманных проектов, спикер Совфеда Валентина Матвиенко в приветственном обращении отметила вклад Чувашии в победу над фашизмом, выразив уверенность в том, что открытие мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей» будет способствовать патриотическому воспитанию молодёжи:
Матвиенко поддержала инициативу Олега Николаева об учреждении 1 июля в качестве Дня тружеников тыла, так как «именно 1 июля 1941 года в газете «Правда» впервые появился лозунг: «Всё для фронта! Всё для победы!»
Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод в 1941–1942 годах стали самым масштабным строительством в Чувашии: на выполнение задания Государственного комитета обороны мобилизовали треть трудоспособного населения — более 170 тыс. жителей, а ежедневно окопы рыли до 110 тыс. человек, в основном — женщины, которые в тылу заняли место ушедших на фронт мужчин. Работа «велась без единого выходного дня за все время строительства, не прерываясь и в самые сильные морозы, доходившие до -40 градусов.
Олег Николаев, в свою очередь, сравнил мемориал с «неким порталом», который будет погружать в события времён Великой Отечественной войны. По его словам, на данной площадке также появится музейный комплекс, что позволит, в том числе «вести содержательную воспитательную патриотическую работу».
Напомним, что президент России Владимир Путин в приветственном слове участникам церемонии открытия мемориала «Строителям безмолвных рубежей» подчеркнул, что во время Великой Отечественной войны «весь наш народ» поднялся на защиту Родины, огромный вклад в Великую Победу внесли труженики тыла. Глава государства отметил, что строительство оборонительных рубежей вокруг крупных индустриальных центров страны — это «особая, незабываемая страница нашей военной истории», а мемориал в Чувашии стал памятью «об этом поистине народном подвиге».
Рустам Минниханов отметил важность мероприятия как сохранение памяти подвига тыловиков и патриотического, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения:
Напомним, в 2015 году ИА REGNUM по инициативе главного редактора, кандидата исторических наук Модеста Колерова начало вести тему строительства Сурского рубежа и Казанского обвода в Чувашии. В 2021 году проект ИА REGNUM получил поддержку на государственном уровне региона: в Чувашии был объявлен Год трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, разработана программа мероприятий, одним из главных пунктов событий которой стало возведение мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе.
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