Чебоксары, 1 июля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В Козловском районе Чувашии 1 июля открылся федеральный мемориал «Строителям безмолвных рубежей», который посвящён трудовому героизму жителей в тылу Великой Отечественной войны. В числе почётных участников стал главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук Модест Колеров, ставший идеологом медийно-исторических проектов, посвящённых строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Наталия Николаева ИА REGNUM Мемориал «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашии

В торжественном открытии мемориала «Строителям безмолвных рубежей» и церемонии зажжения Вечного огня также приняли участие приволжский полпред Игорь Комаров, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, главы Чувашии и Татарии Олег Николаев и Рустам Минниханов, заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко. Почётными гостями праздника стали труженики тыла — строители Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в Чувашии.

В рамках торжества были зачитаны приветственные обращения. В своей телеграмме первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко пожелал успехов в реализации всех задуманных проектов, спикер Совфеда Валентина Матвиенко в приветственном обращении отметила вклад Чувашии в победу над фашизмом, выразив уверенность в том, что открытие мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей» будет способствовать патриотическому воспитанию молодёжи:

«Невозможно осознать, что женщины и дети в нечеловеческих условиях смогли построить 380 километров Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Мы всегда будем помнить об их трудовом подвиге».

Матвиенко поддержала инициативу Олега Николаева об учреждении 1 июля в качестве Дня тружеников тыла, так как «именно 1 июля 1941 года в газете «Правда» впервые появился лозунг: «Всё для фронта! Всё для победы!»

Олег Николаев, в свою очередь, сравнил мемориал с «неким порталом», который будет погружать в события времён Великой Отечественной войны. По его словам, на данной площадке также появится музейный комплекс, что позволит, в том числе «вести содержательную воспитательную патриотическую работу».

Напомним, что президент России Владимир Путин в приветственном слове участникам церемонии открытия мемориала «Строителям безмолвных рубежей» подчеркнул, что во время Великой Отечественной войны «весь наш народ» поднялся на защиту Родины, огромный вклад в Великую Победу внесли труженики тыла. Глава государства отметил, что строительство оборонительных рубежей вокруг крупных индустриальных центров страны — это «особая, незабываемая страница нашей военной истории», а мемориал в Чувашии стал памятью «об этом поистине народном подвиге».

Рустам Минниханов отметил важность мероприятия как сохранение памяти подвига тыловиков и патриотического, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения:

«Строительство Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа — пример трудового героизма народов наших республик. Это особое событие в военной летописи, объединяющее истории татарских и чувашских семей».

Напомним, в 2015 году ИА REGNUM по инициативе главного редактора, кандидата исторических наук Модеста Колерова начало вести тему строительства Сурского рубежа и Казанского обвода в Чувашии. В 2021 году проект ИА REGNUM получил поддержку на государственном уровне региона: в Чувашии был объявлен Год трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, разработана программа мероприятий, одним из главных пунктов событий которой стало возведение мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе.