Йошкар-Ола, 1 июля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Первым заместителем председателя правительства Марий Эл назначен Евгений Кузьмин. Соответствующий указ подписал врио главы региона Юрий Зайцев.

пресс-служба отделения «Единой России» в Марий Эл Евгений Кузьмин

Ранее депутаты Госсобания Марий Эл поддержали досрочное сложение полномочий вице-спикера парламента и согласовали его кандидатуру для назначения на пост первого вице-премьера республики.

ИА REGNUM напоминает, Кузьмин с 2019 года является депутатов Госсобрания Марий Эл седьмого созыва, заместителем председателя парламента, также он возглавлял Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории имени Васильева.