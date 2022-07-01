Таллин, 1 июля, 2022, 15:36 — ИА Регнум.

Pixabay.com Топливо

Объемы продаж моторного топлива на автозаправочных станциях Эстонии снижаются — за первую половину июня падение составило 9%.

Об этом сообщил Эстонский союз топливных компаний (Eesti Оliuhing). В большей степени сокращение потребления бензина наблюдается в регионах с низкими доходами населения.

«В Эстонии объемы потребления бензина составляют порядка 18-29 млн литров в месяц. Около половины потребления приходится на Харьюский уезд (Таллин и пригороды)», — отметил исполнительный директор союза Март Раамат.

«Понятно, что рекордные цены на топливо оказывают наибольшее влияние на людей с более низким уровнем доходов», — добавил он.

По словам представителя топливного сектора, падение продаж тем неожиданнее, что традиционно в летние месяцы объемы продаж бензина вырастают примерно на 20%. В хорошую летнюю погоду люди чаще пользуются автомобилем и выезжают на отдых за город, пояснил Раамат.

По словам Раамата, Эстония является одной из немногих стран Евросоюза, которые не предприняли никаких шагов для смягчения последствий резкого роста цен на моторное топливо. Согласно официальной информации Европейской комиссии, по состоянию на 20 июня, впереди Эстонии по ценам на топливо оказались лишь Финляндия, Дания, Греция и Голландия.