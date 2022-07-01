Москва, 1 июля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Шаги по национализации имущества «Сахалин Энерджи» принимаются президентом России и правительством не в качестве ответных санкций или попытки наказать иностранные компании, оказавшиеся под давлением своих властей, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Russian.dissident Добыча нефти в рамках проекта «Сахалин-2»

«Но без этого компания, имеющая стратегически важное значение для российской экономики, не сможет осуществлять свою деятельность, люди не смогут получать зарплаты.

В то же время выкуп у иностранных инвесторов их долей по справедливой цене сейчас был бы затруднен даже с технической точки зрения, не говоря уж о том, что справедливую цену выкупа сейчас установить невозможно.

В то же время руководство России, полагаю, охотно пойдет на возврат инвесторам их долей в компании после того, как конфликт уляжется, а наложенные иностранными политиками ограничения будут сняты», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал Указ о том, что имущество компании «Сахалин Энерджи» перейдёт в собственность России и будет передано в безвозмездное пользование новому оператору.

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