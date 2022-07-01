Анкара, 1 июля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в данный момент идёт подготовка его телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным и с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он заявил об этом 1 июля журналистам после пятничной молитвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Наши друзья сейчас работают для организации переговоров как с уважаемым господином Путиным, так и с уважаемым Зеленским. Проведем переговоры для реэкспорта сельскохозяйственной продукции», — сказал он.

Также Эрдоган отметил, что есть страны, у которых есть проблемы в этом вопросе и которым Турция может помочь.

«20 наших кораблей в Черном море готовы к действиям. После ответа Путина и Зеленского будем определять наши дальнейшие шаги», — уточнил турецкий лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция Турции на севере Сирии может начаться внезапно.