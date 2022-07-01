Вена, , 15:34 — REGNUM Протест на отстранение российских клубов и сборных отклонил суд Европейской федерации гандбола (EHF). Об этом 1 июля сообщила пресс-служба организации.

Гандбол Armin Kuebelbeck

В EHF заявили, что на сегодняшний день нет новых оснований, позволяющих отменить отстранение российских команд.

Ранее Федерация гандбола России (ФГР) и московский ЦСКА подали протест на отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой EHF.

Читайте ранее в этом сюжете: ФГР рассчитывает на допуск российских сборных к отбору на Олимпиаду-2024