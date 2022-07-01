Москва, , 15:59 — REGNUM Известный шоумен Иван Ургант, приостановивший какую-либо публичную деятельность после начала спецоперации на Украине, выступит на массовом мероприятии. Об этом сообщил портал PopCornNews 1 июля.

Иван Ургант Дарья Драй © ИА REGNUM

Ожидается, что артист примет участие в пикнике фонда «Друзья» в московском парке Царицыно. Стоит отметить, что деятельность, которой будет заниматься Ургант в рамках мероприятия, пока что не раскрывается.

Ранее Иван Ургант лишился работы на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. До этого шоумен выступал в качестве ведущего мероприятия на протяжении последних нескольких лет.

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