Москва, 1 июля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Известный шоумен Иван Ургант, приостановивший какую-либо публичную деятельность после начала спецоперации на Украине, выступит на массовом мероприятии. Об этом сообщил портал PopCornNews 1 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

Ожидается, что артист примет участие в пикнике фонда «Друзья» в московском парке Царицыно. Стоит отметить, что деятельность, которой будет заниматься Ургант в рамках мероприятия, пока что не раскрывается.

Ранее Иван Ургант лишился работы на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. До этого шоумен выступал в качестве ведущего мероприятия на протяжении последних нескольких лет.