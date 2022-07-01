Уфа, 1 июля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Канализационный колодец продавил на одной из улиц Уфы груженный песком КамАЗ. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба городской администрации.

Канализационный люк

Сообщается, что инцидент произошел на ул. Комсомольской около дома №105.

«В ходе реконструкции улицы этот колодец не переустраивался, только поднимался люк до проектной отметки дороги. Продавилась существующая железобетонная плита перекрытия», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники городских служб. В настоящее время на месте работает аварийно-восстановительная бригада.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе пожилой пешеход скончался после наезда на него поливомоечной машины.