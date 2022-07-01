Таллин, , 15:33 — REGNUM Если такие страны, как Литва, провоцируют Россию на конфликт с НАТО, то североатлантический альянс не направит вооруженные силы для помощи прибалтийским странам, ограничившись лишь оказанием помощи.

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Об этом говорится в статье китайского издания Global Times в переводе эстонского портала tribuna. ee

Китайские аналитики считают, что Россия упорно продвигается вперед в своей военной операции против Украины, поэтому возможное распространение конфликта за пределы его нынешней территории является гораздо более серьезной проблемой для североатлантического альянса, чем поражение украинцев.

Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Лю Ксианг отметил, что США и их союзники доставляют оружие на Украину через Польшу, а более провокационные шаги могут в конечном итоге вызвать раздражение России, так что российско-украинский конфликт может перекинуться на и Польшу.

Еще один возможный регион распространения конфликта — страны Прибалтики, а план НАТО по защите этого региона еще не готов, сказал Ксианг.

По словам военного эксперта Сун Чжунпина, НАТО безусловно придает куда большее значение интересам своих 12 членов-основателей, поэтому вполне возможно, что ради защиты Западной Европы альянс может пожертвовать Эстонией, Латвией и Литвой.