1 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, , 17:54 — REGNUM С 1 июля по поручению президента будут увеличены единовременные выплаты по социальному контракту на 100 тыс. рублей, которые можно получить на развитие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства. Жители России смогут получить на открытие бизнеса до 350 тыс. рублей и до 200 тыс. рублей на развитие подсобного хозяйства. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу «Социальная поддержка граждан» и утверждены постановлением председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Федеральное софинансирование заключения социальных контрактов началось в 2021 году и по решению президента РФ предоставляется всем регионам России. Такая форма поддержки малоимущих и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию на Ставрополье оказалась очень востребованной среди населения.

Социальный контракт нацелен на помощь в поиске работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства.

По данным регионального министерства труда и социальной защиты населения, с начала года на Ставрополье уже заключено 2934 социальных контракта. Их заключили семьи на период от 3 до 12 месяцев. Из них на ведение предпринимательской деятельности — 1342, на организацию личного подсобного хозяйства — 402. В общей сложности уже выделено 449,4 млн руб.

Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

Рассада Александр Погожев © ИА REGNUM

Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

Взвешивание на въезде в тепличный комплекс Александр Погожев © ИА REGNUM

«Как показала практика, социальный контракт, призванный помочь людям в трудной жизненной ситуации, является востребованной мерой господдержки. Самыми популярными направлениями стали ведение предпринимательской деятельности и личного подсобного хозяйства. Поэтому решение, принятое нашим президентом, — крайне своевременное и необходимое», — комментирует министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова.

Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

Томат Александр Погожев © ИА REGNUM

Кабачки Александр Погожев © ИА REGNUM

Цветная капуста Александр Погожев © ИА REGNUM

Базилик Александр Погожев © ИА REGNUM

На Ставрополье набирает большую популярность растениеводство. В теплицах круглогодично выращивают посадочный материал, в сезон эти культуры высаживают в открытый грунт. В 2022 году в рамках региональной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» на несвязанную поддержку крупных производителей в подотрасли выделено 93,7 млн рублей. В настоящее время благодаря соцконтракту обычные семьи создают здоровую конкуренцию крупным производителям, которые ориентируются на реализацию в сетевых магазинах и не обеспечивают небольшие населенные пункты свежими овощами и зеленью.

Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

Полив брокколи Александр Погожев © ИА REGNUM

Полив брокколи Александр Погожев © ИА REGNUM

Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

Тепличный комплекс в Шпаковском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

Жимолость несъедобная Александр Погожев © ИА REGNUM

Саженцы брокколи в теплице Александр Погожев © ИА REGNUM

Саженец брокколи Александр Погожев © ИА REGNUM

В Андроповском городском округе семья Расуловых воспользовалась господдержкой, и на территории домовладения построили тепличный комплекс для выращивания огурцов и томатов.

Семья Расуловых Александр Погожев © ИА REGNUM

«До этого я занимался строительными работами, ездил в командировки. Но у меня семья, дети, дома земли много, которую надо возделывать. Хотелось быть рядом с детьми и успевать заниматься домашними делами. Подумали и решили заняться выращиванием овощей. Помимо огурцов выращиваем помидоры, зелень», — говорит Гаджирагим Расулов.

Гаджирагим Расулов Александр Погожев © ИА REGNUM

Работа распределена на каждого члена семьи: кто-то занимается поливом, кто-то сбором. Просыпается семья рано, стараются с 5 утра успеть до обеда ударно поработать, потому что в летний период солнце в округе палит нещадно. К вечеру семья опять приступает к работе.

Уход за растениями Александр Погожев © ИА REGNUM

Дети в семье Расуловых помогают родителям Александр Погожев © ИА REGNUM

Дети в семье Расуловых помогают родителям Александр Погожев © ИА REGNUM Плод огурца Александр Погожев © ИА REGNUM

Отец и сын ухаживают за огурцами Александр Погожев © ИА REGNUM

Дети в семье Расуловых помогают родителям Александр Погожев © ИА REGNUM

Куст томата Александр Погожев © ИА REGNUM Дети в семье Расуловых помогают родителям Александр Погожев © ИА REGNUM

Завязь огурца Александр Погожев © ИА REGNUM

Цветок огурца Александр Погожев © ИА REGNUM Огурцы в теплице Александр Погожев © ИА REGNUM

Дети в семье Расуловых помогают родителям Александр Погожев © ИА REGNUM

Сбор урожая огурцов Александр Погожев © ИА REGNUM

Огурцы в пластиковом ящике Александр Погожев © ИА REGNUM

Поддержкой государства семья воспользовалась уже второй раз и рассчитывает, что сотрудничество по соцконтракту будет продолжаться.