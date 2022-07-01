Москва, , 15:31 — REGNUM Вопрос о закрытии посольства России в Болгарии будет рассмотрен Министерством иностранных дел РФ. Об этом 1 июля сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал журналистам, что российский МИД рассмотрит вопрос закрытия посольства страны в Болгарии. После, при необходимости, будет сделан доклад президенту России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что намерена поставить перед руководством России вопрос о закрытии посольства в Софии. Она отметила, что ответственность за последствия этого шага лежит на правительстве Кирила Петкова.